Суд вынес приговор бывшему начальнику сараевской полиции

В Рязани Московский районный суд вынес приговор бывшему начальнику отдела полиции «Сараевский» Максиму Глубоцкому.

Глубоцкий признан виновным в мошенничестве (ч 3 ст 159 УК РФ). В качестве наказания ему назначено 2 года лишения свободы условно. Кроме того, он выплатит 20 тыс рублей штрафа.

Напомним, по версии следствия, Глубоцкий предложил своему знакомому помочь оформить красивый номер для автомобиля. За это тот должен был купить ему бытовую технику на 90 тыс рублей.

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Уголовное дело было заведено по статье о мошенничестве, так как в силу занимаемого служебного положения полицейский не мог помочь с выдачей красивых номеров.

На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.