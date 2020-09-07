Строительство Южного обхода Рязани начнут в 2021 году

Начало строительства Южного обхода Рязани перенесли с 2020 на 2021 год. Об этом говорится в ответе Минтранса Рязанской области на комментарий пользователя на странице губернатора Николая Любимова.

Речь идёт о проекте строительства и реконструкции участка трассы М-5 «Урал» с 190 по 210 километр. Сообщается, что работы будут проводиться с 2021 по 2024 год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новая дорога может пройти через Храпово. Жители населённого пункта высказывали по этому поводу определённое беспокойство.

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