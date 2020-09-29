Строительство школы №1 в Сасове начнут уже в этом году

Во вторник, 29 сентября, в Рязани прошло заседание регионального правительства. На встрече Николай Любимов сообщил о переносе строительства школы №1 в Сасове с 2022 года на 2020-2021 года. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Николай Любимов поручил руководству регионального минстроя совместно с районной администрацией провести все необходимые мероприятия для корректировки сроков начала строительства.
Так, на возведение школы №1 в Сасове в 2020 году из федерального бюджета направят 66 517 000 рублей, а в 2021 году более 285 000 000 рублей.
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...