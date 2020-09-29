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Строительство школы №1 в Сасове начнут уже в этом году

Елена Лобанова

Во вторник, 29 сентября, в Рязани прошло заседание регионального правительства. На встрече Николай Любимов сообщил о переносе строительства школы №1 в Сасове с 2022 года на 2020-2021 года. Об этом пишет пресс-служба ведомства. 

— Нам необходимо активизировать нашу работу. Надо спланировать наши действия с тем, чтобы начать строительство школы уже в этом году и постараться возвести ее в максимально короткие сроки, — сказал губернатор Рязанской области. 

Николай Любимов поручил руководству регионального минстроя совместно с районной администрацией провести все необходимые мероприятия для корректировки сроков начала строительства. 

Так, на возведение школы №1 в Сасове в 2020 году из федерального бюджета направят 66 517 000 рублей, а в 2021 году более 285 000 000 рублей. 

— О таком положительном решении Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году меня проинформировал накануне сопредседатель данной Комиссии, Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Он оказывает большую поддержку региону в реализации многих важных вопросов, в том числе и в плане решения серьезной и острой проблемы строительства новой школы в Сасове,  — заметил Николай Любимов.

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