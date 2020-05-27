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Строительство дорог по технологии Суперпейв от компании «VELLCOM Group»

7info 2
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Лаборатория компании VELLCOM group разработала ряд составов асфальтобетонной смеси по совершенно новой системе «Superpave».

Метод направлен на предотвращение 3 главных видов разрушений покрытий:

1) Остаточных деформаций в виде пластической колеи (причина — высокие температуры);

2) Поперечных трещин, возникающих при сильном охлаждении покрытия (причина – низкие температуры);

3) Пересекающихся «усталостных трещин» в покрытии, образующихся от действия повторных нагрузок (причина – накопление усталости в асфальтобетоне).

Суперпейв (Superpave или Superior Performance Pavements) – это метод проектирования составов асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками. Данная технология была разработана в США и стала результатом многолетних исследований по увеличению срока службы асфальтобетонных покрытий. Основная задача данного метода – разработка состава асфальтобетона с учетом процессов его нелинейного деформирования и разрушения. Такой подход позволяет максимально продлить срок службы дорог.

Заключительным этапом проектирования асфальтобетонной смеси по методу Суперпейв является определение оптимального содержания битума и каменного материала по двум параметрам: остаточной пористости и пористости минеральной части.

Лаборатория «РУТЕСТ» обладает полным комплектом оборудования, необходимого для тестирования асфальтобетона. Таким образом, мы контролируем весь процесс проектирования дорог по системе Суперпейв от начала до конца. На данный момент, построен экспериментальный участок дороги, с высокой интенсивностью движения, где уложена и тестируется данная смесь.

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