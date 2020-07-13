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Новости РязаниЭкономика

Страховой рынок Рязанской области: итоги работы в I квартале 2020 года

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В I квартале 2020 году в Рязанской области было заключено 188,7 тыс. договоров страхования, это на 5,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом сумма среднего договора стала выше: по сравнению с январем-мартом 2019 года их общий объем увеличился более чем вдвое (+119%).

Увеличение премий произошло во всех ключевых сегментах рынка, их общий объем за I квартал составил 1,36 млрд рублей (+10,4%). Наибольший прирост отмечен в оформлении полисов, которые позволяют получить компенсацию в случае несчастных случаев и болезней (+76,6%), а также в страховании жизни (+19,3%).

«В условиях пандемии страховщики начали предлагать клиентам полисы, покрывающие риск заболевания коронавирусной инфекцией, — рассказывает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Мониторинг Банка России показал, что иногда договор был прописан так, что появлялась возможность отказать в выплате страхового возмещения либо задержать при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия. При этом в документах не было указано, что в случае заражения COVID-19 условия форс-мажора отменяются. Регулятор направил участникам рынка информационное письмо, в котором говорится о недопустимости таких действий».

Совокупные страховые выплаты составили 556,7 млн рублей. Рост выплат по договорам страхования (+9,6%) в большей степени обусловлен существенным увеличением выплат по полисам инвестиционного страхования жизни при завершении срока действия заключенных ранее договоров (+59,1%).

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