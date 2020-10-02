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Стоимость трудового патента для иностранцев в Рязанской области может превысить 5000 рублей

7info
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В четверг, 1 октября, состоялось итоговое заседание Рязанской областной Думы шестого созыва, в ходе которого депутаты рассмотрели и приняли ряд законов.

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец представил проект закона «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Рязанской области, на 2021 год».

Документ направлен на правовое регулирование налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в РФ на основании патента.

В период действия патента иностранным гражданином уплачиваются фиксированные авансовые платежи по налогу на доходы физлиц в размере 1200 руб. в месяц, подлежащие индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год, и на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта РФ.

Данный законопроект предусматривает установление регионального коэффициента в размере 2,22, при применении которого ориентировочная стоимость патента в Рязанской области составит 5048 руб. в месяц (с ростом к 2020 году на 7,6%).

– Вводимый коэффициент и, как следствие, стоимость патента позволят повысить конкурентоспособность россиян на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации, и будет способствовать пресечению «теневых» выплат заработной платы, – подчеркнул Валерий Емец.

Прогнозируемые дополнительные доходы в консолидированный бюджет Рязанской области от взимания налога с доходов иностранных граждан, работающих на территории региона на основании патента, при установлении коэффициента в размере 2,22 составят порядка 25,4 млн. руб.

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