Статистики подсчитали стоимость окрошки в Рязани

Сотрудники Рязаньстата подсчитали стоимость окрошки в Рязани.
По их рецепту для четырёх порций традиционного русского блюда потребуется:
– 200 граммов отварной курицы стоимостью 23,3 руб
– 200 граммов варёной колбасы за 71,4 руб
– 200 граммов отварного картофеля за 5,5 руб
– свежие огурцы, также 200 граммов за 20,5 руб
– 8 варёных яиц за 50,1 руб
– 150 граммов редиски за 51,9 руб
– 100 граммов зелёного лука за 49,9 руб
– 100 граммов укропа за 48 руб
– 100 граммов сметаны за 21,5 руб
– 2 литра кваса стоимостью 97,9 руб.
Общие затраты на окрошку, по подсчётам Рязаньстата, составят 440 рублей.
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