Стартовала интернет-акция «Подвиг учителя»

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8 апреля стартовала интернет-акция «Подвиг учителя», посвященная памяти педагогов, принимавших участие в Великой Отечественной войне педагогов. Участники акции смогут рассказать в социальных сетях уникальные истории о своих знаменитых педагогах-земляках.

Для того, чтобы принять участие, необходимо разместить в социальных сетях биографическую публикацию о фронтовике-педагоге, его фотографию, а также поставить специальные хештеги (#ПодвигУчителя #Победа75).

– В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В России и за ее пределами проходит огромное количество конкурсов, акций, флэш-мобов, посвящённых этой дате. Акция «Подвиг учителя» — это еще одна возможность сказать «спасибо» тем, кто, не щадя себя, подарил нам возможность жить в свободной, мирной стране. Это возможность рассказать о любимых учителях, коллегах, о своих родных, еще раз напомнить об их подвиге ныне живущим поколениям, – отметила депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина. – Присоединяйтесь к акции, ставьте хештеги и о ваших героях узнают миллионы людей.

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