Старт юбилейного сезона рыбатлона снова переносится

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Из-за пандемии коронавируса и принятых в связи с этим ограничительных мер запланированный старт юбилейного сезона рыбатлона вновь отодвигается. Теперь – на конец июля.

Как объясняют организаторы эксклюзивных соревнований, в подготовке к рыбатлону важнейшую роль играет время для подготовки к этапу. Требуется согласовать соревнование, найти партнёров, изготовить рекламу (афиши, аудиоролик, статьи), запустить эту самую рекламу в СМИ, провести предварительную регистрацию участников… И занимает это обычно около месяца.

– Поэтому, если в конце июня в рязанском регионе наметится ситуация к конкретному смягчению ограничительных мер, 1-й этап рыбатлона будем планировать на конец июля. При таких обстоятельствах нам по силам будет провести три полноценных поплавочных этапа в сезоне и спиннинговый чемпионат в начале октября, – сказал Дмитрий Беляев, основатель рыбатлона.