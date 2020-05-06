Старт продаж! Коттеджный посёлок бизнес-класса «Вилланд» в Алеканово

Стартовали продажи нового коттеджного посёлка «Вилланд». Это новый проект бизнес-класса от компании «Мармакс».
Коттеджный поселок «Вилланд» расположен в 12 минутах от города в с.Алеканово, недалеко от озера Велье. Это не первый проект загородного строительства «Мармакс».
«Вилланд» — новый проект загородного строительства. Сочетание городского комфорта и загородного уюта поможет вам найти свой путь к балансу», — сообщается на сайте проекта.
Основные преимущества проекта:
— асфальтированные дороги;
— освещение;
— подземные коммуникации;
— детские площадки для разных возрастов;
— площадка для волейбола и мини-футбола;
— зона WorkOut с тренажерами;
— большая зона отдыха с беседками, шезлонгами, аллеями;
— закрытая охраняемая территория с контролем доступа;
— индивидуальное водоснабжение — скважина.
«Благодаря нашему опыту, новый проект получил максимальные преимущества инфраструктура коттеджного поселка — уникальна для нашего рынка. Здесь будет все, что нужно для постоянного проживания и отдыха всей семьи», — поделились в пресс-центре. — «Почувствуйте атмосферу загородной жизни, где все продумано для вашего комфорта».
Отметим, что поселок будет обслуживаться собственной управляющей компанией премиум-класса с многолетним опытом работы.
«Вилланд» — оазис спокойствия в окружении хвойного леса в Алеканово.
Бронируйте участки на старте продаж по телефону 500-005.
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