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Старт продаж! Коттеджный посёлок бизнес-класса «Вилланд» в Алеканово

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Стартовали продажи нового коттеджного посёлка «Вилланд». Это новый проект бизнес-класса от компании «Мармакс».

Коттеджный поселок «Вилланд» расположен в 12 минутах от города в с.Алеканово, недалеко от озера Велье. Это не первый проект загородного строительства «Мармакс».

«Вилланд» — новый проект загородного строительства. Сочетание городского комфорта и загородного уюта поможет вам найти свой путь к балансу», — сообщается на сайте проекта.

Основные преимущества проекта:

— асфальтированные дороги;

— освещение;

— подземные коммуникации;

— детские площадки для разных возрастов;

— площадка для волейбола и мини-футбола;

— зона WorkOut с тренажерами;

— большая зона отдыха с беседками, шезлонгами, аллеями;

— закрытая охраняемая территория с контролем доступа;

— индивидуальное водоснабжение — скважина.

«Благодаря нашему опыту, новый проект получил максимальные преимущества инфраструктура коттеджного поселка — уникальна для нашего рынка. Здесь будет все, что нужно для постоянного проживания и отдыха всей семьи», — поделились в пресс-центре. — «Почувствуйте атмосферу загородной жизни, где все продумано для вашего комфорта».

Отметим, что поселок будет обслуживаться собственной управляющей компанией премиум-класса с многолетним опытом работы.

«Вилланд» — оазис спокойствия в окружении хвойного леса в Алеканово.
Бронируйте участки на старте продаж по телефону 500-005.

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