Стало известно, сколько зарабатывает программист РНР

В августе максимальная зарплата программиста РНР в Рязани составляла 225 тыс рублей. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Эксперты портала проанализировали зарплатные предложения на должность программиста в разных городах России. Больше всего, как и обычно, платят в Москве. В столице программист РНР может зарабатывать до 320 тыс рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке зарплаты программистов меньше. Но всё равно очень неплохие – 270 тыс. рублей.

Реклама

По данным SuperJob, в должностные обязанности таких программистов входят разработка и поддержание сайтов, разработка программного обеспечения, оптимизация кода, написание и доработка дополнительных модулей, новых сервисов и скриптов.

Средняя зарплата программиста РНР в Рязани составляет 120 тыс рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Меньше всего зарабатывают программисты с неполным высшим образованием. Они могут рассчитывать на 55 – 70 тыс рублей в месяц. При этом такие программисты обладают знаниями теории баз данных и имеют практический опыт работы с MySQL. Также важными являются: знание JavaScript, HTML и CSS, XML и навыки объектно-ориентированного программирования.

Сотрудники с высшим образованием как раз и может рассчитывать на зарплату до 225 тыс рублей. В то же время и багаж знаний и умений у таких программистов существенно больше.

– Средний возраст соискателя на должность «Программист РНР» составляет 35 лет, в 98% случаев соискателями являются мужчины, – говорится в пресс-релизе SuperJob. Высшее образование имеют 78% из них.