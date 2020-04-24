Стало известно, сколько рязанцев умерли от коронавируса

В Рязанской области с начала пандемии умерли шесть человек, у которых было подозрение на коронавирус. Об этом сообщается в сюжете телеканала ТКР.
Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий сообщил, что при исследовании заболевание было подтверждено у трёх скончавшихся пациентов. Их внесут в реестр умерших от COVID-19.
Прилуцкий отметил, что есть разные причины смерти, в том числе от сопутствующих заболеваний. У этих трёх пациентов в качестве причины будет указан именно коронавирус.
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