Стало известно, сколько рязанцев умерли от коронавируса

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В Рязанской области с начала пандемии умерли шесть человек, у которых было подозрение на коронавирус. Об этом сообщается в сюжете телеканала ТКР. 

Министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий сообщил, что при исследовании заболевание было подтверждено у трёх скончавшихся пациентов. Их внесут в реестр умерших от COVID-19.

Прилуцкий отметил, что есть разные причины смерти, в том числе от сопутствующих заболеваний. У этих трёх пациентов в качестве причины будет указан именно коронавирус. 

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