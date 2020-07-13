Стало известно общее число заражённых коронавирусом в Рязанской области

В Рязанской области коронавирус официально подтверждён у 5 тыс 694 человек. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

В понедельник, 13 июля, стало известно о выявлении 38 заболевших COVID-19. Ещё 37 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава. Вместе с этими людьми на контроле у врачей находится 5 тыс 731 человек.

В сообщении оперативной группы отмечается, что все необходимые мероприятия для борьбы с распространением коронавируса в регионе проводятся в полном объёме.