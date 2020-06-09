Стало известно, кто нашёл пакет с новорожденной девочкой в мусорном контейнере

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Пакет с новорожденной девочкой в мусорной контейнере на улице Тимуровцев в Рязани нашёл мужчина, копавшийся в контейнере. Об этом сообщает телеканал ТКР.

По словам очевидцев, бомж сразу же сообщил о своей страшной находке. Свидетелями произошедшего стали также рабочие, делающие ремонт в домах поблизости.

Напомним, тело ребёнка было найдено в пакете в мусорном баке днём в понедельник, 8 июня. Сейчас следователи разыскивают мать девочки, проводится проверка.