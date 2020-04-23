Стало известно, когда в Рязани пройдёт День выпускника

В Рязанской области определили дату празднования Дня выпускника в 2021 года. Согласно распоряжению губернатора, опубликованному в газете «Рязанские ведомости», в следующем году в Рязанской области выпускные пройдут 26 июня.
В 2020 году День выпускника намечен на 27 июня. Эта дата была указана в постановлении от 2019 года.
Напомним, впервые в Рязани День выпускника отмечали 28 июня 2019 года. Этот праздник учредил губернатор Николай Любимов по инициативе родителей и педагогов.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram