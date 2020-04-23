Четверг, 23 апреля, 2020
6.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Стало известно, когда в Рязани пройдёт День выпускника

7info 2

В Новомичуринске хозяйка магазина бесплатно раздаёт хлеб

Новости Рязани
В городе Новомичуринске хозяйка магазина «Конфетка» на улице Волкова Лариса Хрящева бесплатно раздаёт хлеб. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 
Узнать больше

Николай Любимов: Определённые ограничительные меры будут продолжены и в мае

Новости Рязани
17 апреля, губернатор Николай  Любимов провёл прямой эфир с жителями региона. От жителей Рязанской области поступило множество похожих вопросов, которые касались ужесточения карантинных мер и...
Узнать больше

Названы населённые пункты Рязанской области, где выявлен коронавирус

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской сообщила о том, в каких населённых пунктах региона выявлены случаи коронавируса.  В целом в Рязанской...
Узнать больше
-

В Рязанской области определили дату празднования Дня выпускника в 2021 года. Согласно распоряжению губернатора, опубликованному в газете «Рязанские ведомости», в следующем году в Рязанской области выпускные пройдут 26 июня.

В 2020 году День выпускника намечен на 27 июня. Эта дата была указана в постановлении от 2019 года.

Напомним, впервые в Рязани День выпускника отмечали 28 июня 2019 года. Этот праздник учредил губернатор Николай Любимов по инициативе родителей и педагогов.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области подтвердили ещё 37 случаев заболевания COVID-19

Коронавирус Рязань
Ещё 37 случаев COVID-19 выявлены в Рязанской области. Об этом сообщается в официальной статистике портала Стопкоронавирус.РФ. Теперь в регионе...
Узнать больше

Рязанцы получат ключи от небоскреба

Новости Рязани
Рязанцы получат ключи от квартир в небоскребе, втором корпусе ЖК «Паруса» от «Северной Компании». О подготовке к передаче квартир собственникам в самом...
Узнать больше

Николай Любимов выступит с обращением к рязанцам

Власть
В четверг, 23 апреля, в 16.00 состоится заседание оперативного штаба Рязанской области по противодействию коронавирусной инфекции. Перед началом Губернатор...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Стало известно, когда в Рязани пройдёт День выпускника

Новости Рязани
В Рязанской области определили дату празднования Дня выпускника в 2021 года. Согласно распоряжению губернатора, опубликованному в газете «Рязанские ведомости», в следующем году...
Узнать больше

В Рязанской области выздоровели 32 человека с коронавирусом

Коронавирус
По данным на 8.30 23 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 392 случая заболевания коронавирусом. Как сообщает опергруппа регионального правительства,...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей 22 апреля

Новости Рязани
РИА "7 новостей" представляет обзор новостей за 22 апреля. https://youtu.be/1gLKpu8i5UY Ещё 76 рязанцев заразились...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+