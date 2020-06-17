Стало известно, когда в Рязани отметят День города

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День города в Рязани пройдёт 1 августа. Об этом на заседании социального комитета Рязанской городской Думы сообщила начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова.

Эта дата является предварительной и может быть перенесена на более позднее время в зависимости от эпидемической ситуации в городе.

Масштаб празднования также будет зависеть от количества заразившихся коронавирусом, возможно, число мероприятий будет сокращено, отметила Власова.