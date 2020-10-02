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Новости РязаниОбщество

Стало известно, когда начнётся отопительный сезон в Касимове

7info

Отопительный сезон в Касимове начнётся 5 октября. Об этом сообщили в городской администрации. 

Соответствующее постановление подписано главой администрации города Касимова. 

На данный момент отопление включено в большинстве дошкольных образовательных учреждений. Пуск тепла по всем источникам теплоснабжения будет произведён в течение трех рабочих дней по графику:

5 октября:

— 50 лет СССР, котельная № 1;

— котельная на ул. Комарова;

— котельная в микрорайоне Фабрика.

6 октября:

— котельная микрорайона Сиверка;

— котельная КСК (ул. Советская);

— котельная микрорайона Затон.

7 октября:

— котельная на ул. Ленина;

— котельная в микрорайоне Чижова;

— АТП: школа № 6, структурное подразделение школы № 4, Детская школа искусств, пл. Победы, 16, пл. Соборная, 10, мкр. Лесок, ул. Ленина, 48, ул. Широкая, д. 8,11.

Телефон диспетчерской службы МКП «Касимовсервис»: (49131) 2-06-50.

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