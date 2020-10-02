Стало известно, когда начнётся отопительный сезон в Касимове

Отопительный сезон в Касимове начнётся 5 октября. Об этом сообщили в городской администрации.
Соответствующее постановление подписано главой администрации города Касимова.
На данный момент отопление включено в большинстве дошкольных образовательных учреждений. Пуск тепла по всем источникам теплоснабжения будет произведён в течение трех рабочих дней по графику:
5 октября:
— 50 лет СССР, котельная № 1;
— котельная на ул. Комарова;
— котельная в микрорайоне Фабрика.
6 октября:
— котельная микрорайона Сиверка;
— котельная КСК (ул. Советская);
— котельная микрорайона Затон.
7 октября:
— котельная на ул. Ленина;
— котельная в микрорайоне Чижова;
— АТП: школа № 6, структурное подразделение школы № 4, Детская школа искусств, пл. Победы, 16, пл. Соборная, 10, мкр. Лесок, ул. Ленина, 48, ул. Широкая, д. 8,11.
Телефон диспетчерской службы МКП «Касимовсервис»: (49131) 2-06-50.