Стало известно, как будет выглядеть рязанский пропуск на время коронавируса

7info
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
Власть

8 тысяч туристов прибыли на выходные в Рязанскую область

В настоящее время на территории Рязанской области находится около  8 тысяч человек, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за рубежа. Это люди,...
Узнать больше
Новости Рязани

Эпидемиолог рассказала рязанцам, как избежать заражения коронавирусом

Врач-эпидемиолог высшей категории поликлиники №4 города Рязани Евгения Артамонова рассказала, что нужно делать в условиях коронавируса.
Узнать больше
Новости Рязани

Двое рязанских водителей попались пьяными за рулём

1 апреля, в 1:10, в городе Рязани на улице Рыбацкой сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Great Wall», который двигался так, что возникали опасения...
Узнать больше
Акценты

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрировался на уровне ниже эпидемического порога: по области на 20,9%, по Рязани – на...
Узнать больше
-

Появилось описание специального пропуска, который будет выдаваться в Рязани и области во время коронавируса. 

Специальный пропуск изготавливается на бумаге белого цвета, размером 150 х 100 мм, распечатывается с помощью печатающего устройства (принтера). Наличие цветного принтера для распечатки специального пропуска не обязательно.

На лицевой стороне специального пропуска размещаются надписи: в верхней части по центру – наименование государственного органа Рязанской области, органа государственной власти Рязанской области, органа местного самоуправления, организации, которые организуют выдачу сотрудникам, обеспечивающим их функционирование, специальных пропусков (далее – органы и организации); ниже по центру прописными буквами в две строки – «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК»; ниже, по центру, в одну строку – «COVID-19», указанная надпись размещается латинскими прописными буквами белого цвета на полосе, шириной 15 мм, красного цвета.

В нижней части специального пропуска: слева  указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя органа, организации или уполномоченного им лица, ставится его подпись, которая скрепляется мастичной печатью организации синего цвета (при наличии); справа указывается фамилия, имя, отчество сотрудника, обеспечивающего функционирование соответствующего органа, организации.

Информация должна равномерно распределяться по всей площади, ограниченной рамкой специального пропуска.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новость про отсутствие спецкостюмов у рязанских врачей оказалась фейком

Коронавирус Рязань
Вечером в пятницу, 3 апреля, оперативная группа по коронавирусу правительства Рязанской области опубликовала сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о...
Узнать больше

Видео:Для выявления нарушителей режима в Рязанской области задействуют катера

Власть
В предстоящие выходные полиция примет усиленные меры для выявления нарушителей режима самоизоляции. Полицейские рейды и патрули будут дежурить  не только на улицах, но и...
Узнать больше

В Рязани началась трансляция театрального фестиваля-премии «Зеркало сцены»

Видео
Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР начинает серию online-трансляций на официальной странице Рязанского театра...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новость про отсутствие спецкостюмов у рязанских врачей оказалась фейком

Коронавирус Рязань
Вечером в пятницу, 3 апреля, оперативная группа по коронавирусу правительства Рязанской области опубликовала сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о...
Узнать больше

На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека

Коронавирус Рязань
На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека. В настоящее время известно о 2043 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. Такие...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязани выявлено ещё два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. – Тест...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
В четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Анфиса Чехова поразила фанатов откровенными снимками в белье

Россияне назвали сына в честь коронавируса

Митрополит Татарстана совершил воздушный крестный ход