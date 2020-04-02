Стало известно, как будет выглядеть рязанский пропуск на время коронавируса

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Появилось описание специального пропуска, который будет выдаваться в Рязани и области во время коронавируса.

Специальный пропуск изготавливается на бумаге белого цвета, размером 150 х 100 мм, распечатывается с помощью печатающего устройства (принтера). Наличие цветного принтера для распечатки специального пропуска не обязательно.

На лицевой стороне специального пропуска размещаются надписи: в верхней части по центру – наименование государственного органа Рязанской области, органа государственной власти Рязанской области, органа местного самоуправления, организации, которые организуют выдачу сотрудникам, обеспечивающим их функционирование, специальных пропусков (далее – органы и организации); ниже по центру прописными буквами в две строки – «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК»; ниже, по центру, в одну строку – «COVID-19», указанная надпись размещается латинскими прописными буквами белого цвета на полосе, шириной 15 мм, красного цвета.

В нижней части специального пропуска: слева указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя органа, организации или уполномоченного им лица, ставится его подпись, которая скрепляется мастичной печатью организации синего цвета (при наличии); справа указывается фамилия, имя, отчество сотрудника, обеспечивающего функционирование соответствующего органа, организации.

Информация должна равномерно распределяться по всей площади, ограниченной рамкой специального пропуска.