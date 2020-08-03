Стали известны подробности убийства в Спасском районе

Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности убийства в селе Выжелес Спасского района. Напомним, ранее сообщалось, что там отец зарезал своего взрослого сына.

ЧП случилось в час ночи воскресенья, 2 августа. Семья, проживающая в Московской области, приехала в Выжелес на дачу. Сначала отец с сыном выпивали на кухне, в какой-то момент между мужчинами произошла ссора. 44-летний сын пошёл спать, отец отправился за ним и дважды ударил кухонным ножом в грудь.

В доме в этот момент находились жена и мать пострадавшего, а также соседи. Они вызвали скорую, но к приезду медиков мужчина был уже мёртв.

По факту убийства заведено уголовное дело, подозреваемого задержали.