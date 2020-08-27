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Новости РязаниПроисшествия

Стали известны подробности попытки убийства с поджогом дома в Александро-Невском районе

7info

Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности инцидента в селе Дмитриевский Боровок Александро-Невского района. Напомним, там по подозрению в попытке убийства и поджоге дома задержаны двое мужчин. Ранее о случившемся сообщал Следственный комитет. 

ЧП случилось в ночь на 23 августа. Двое мужчин 32 и 37 лет пришли в гости к 50-летнему местному жителю, выпили, а затем жестоко избили хозяина дома. Удары наносились сковородкой и ножом, а выжить мужчине удалось, только притворившись мёртвым. После этого гости подожгли дом и ушли, а пострадавший сумел выбраться и попросить о помощи соседей. 

Старший из задержанных решил отомстить пострадавшему за то, что провёл в колонии несколько лет.  29 января 2017 года он избил потерпевшего и его гостей и получил за это 4 года и 2 месяца лишения свободы. Также суд обязал его выплатить 325 тыс рублей пострадавшим.

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Подробности той истории и сообщил сайт издательства «Пресса». 

Четыре года назад в доме нынешнего потерпевшего были гости. Двое мужчин и женщина выпивали, а когда спиртное закончилось, хозяин попросил своего знакомого привезти его. 37-летний задержанный приехал на машине и привёз бутылку водки, а далее и сам присоединился к пиршеству.

В какой-то момент мужчина и женщина уединились в комнате, а приехавший на машине вышел на улицу. Когда он вернулся, хозяин дома набросился на него со скалкой и нанёс несколько ударов. Серьёзных травм гость не получил, но обиделся очень сильно. Он сходил к машине, взял насос и избил им не только хозяина, но и его гостей. Женщине, кстати, также досталось.

4 августа 2017 года суд приговорил мужчину к 4 годам и 2 месяцам. А в августе этого года он освободился и пришёл поговорить со своим «обидчиком». Закончилось всё попыткой убийства и поджогом.

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