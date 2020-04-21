Стали известны подробности падения девочки из окна в посёлке Строитель

Шестилетняя девочка, выпавшая из окна в посёлке Строитель в Рязани, ждала родителей из магазина. Когда она увидела возвращающихся взрослых, девочка открыла раму, облокотилась на подоконник и упала вниз. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Также сообщается, что всё случилось на глазах у родителей ребёнка.
ЧП произошло днём во вторник, 21 апреля. Сейчас пострадавшая находится в реанимации Рязанской областной детской клинической больницы.
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