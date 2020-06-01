Стали известны лидеры предварительного голосования

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На заседании регионального оргкомитета 1 июня подвели итоги предварительного голосования «Единой России» на выборах в Рязанскую областную Думу. Их озвучил председатель оргкомитета Владимир Грачев.

С каждым годом желающих принять участие в предварительном голосовании как со стороны кандидатов, так и со стороны граждан все больше. В этом году из-за пандемии коронавируса оно прошло только в формате онлайн. Несмотря на ограничительные меры, интерес к партийной процедуре велик. Рязанская область вошла в число лидеров по количеству зарегистрированных кандидатов и количеству проголосовавших избирателей. Так, документы для участия в праймериз подали более 280 представителей различных профессий и сфер деятельности. В среднем конкурс составил 8 человек на место. Самый молодой и самый опытный кандидаты — Татьяна Зинкова, ей 22 года, и 73-летний Георгий Свид — представляют избирательный округ №11.

Подсчет голосов велся в автоматизированном режиме. Проголосовало 56 тысяч рязанцев, что составило 90% от зарегистрировавшихся на сайте pg.er.ru. Наибольшая активность наблюдалась в Михайловском, Ухоловском, Сараевском, Милославском и Захаровском районах.

Как отметил секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин, основные принципы проведения процедуры праймериз были соблюдены, нарушений и жалоб в оргкомитет не поступало.

«Предварительное голосование в Рязанской области успешно состоялось. Наша работа получила высокую оценку от председателя партии Дмитрия Медведева на всероссийском онлайн совещании. Впереди избирательная кампания по выборам депутатов законодательного собрания. Уверен, что мы вместе сможем реализовать все намеченные планы и инициативы. Нам важно мнение и позиция каждого участника праймериз», — подчеркнул лидер рязанских единороссов.

Итоговое решение о выдвижении кандидатов от «Единой России» на выборы в региональный парламент, как по одномандатным округам, так и по списку, будет принято на конференции регионального отделения партии.

Одномандатные избирательные округа

Одномандатный избирательный округ №1.

Игнатов Николай Анатольевич (85,58%)

Молчанова Лариса Юрьевна (6,83%)

Власенков Олег Александрович (6,08%)

Руденко Владимир Анатольевич (5,35%)

Шишлов Алексей Иванович (1,64%)

Одномандатный избирательный округ №2.

Алабин Петр Константинович (74,05%)

Темяшов Владимир Александрович (11,98%)

Шуклина Александра Витальевна (9,97%)

Кузнецова Галина Михайловна (6,58%)

Комова Валентина Анатольевна (2,74%)

Одномандатный избирательный округ №3.

Сидоров Владимир Карпович (88,30%)

Мартынов Сергей Александрович (6,61%)

Зайчикова Ольга Викторовна (1,19%)

Фролов Михаил Александрович (1,02%)

Бухов Владимир Алексеевич (0,77%)

Одномандатный избирательный округ №4.

Хлопов Михаил Евгеньевич (67,87%)

Сотникова Анна Витальевна (23,89%)

Попов Сергей Александрович (15,08%)

Агарков Роман Александрович (4,10%)

Кретов Леонид Михайлович (3,55%)

Одномандатный избирательный округ №5.

Гришков Сергей Иванович (66,21%)

Сазанов Евгений Евгеньевич (8,14%)

Миронов Михаил Николаевич (6,34%)

Корсаков Андрей Петрович (3,83%)

Одномандатный избирательный округ №6.

Глазунов Александр Николаевич (78,86%)

Савонькин Константин Александрович (7,95%)

Троицкая Юлия Валерьевна (6,84%)

Молоканов Александр Дмитриевич (4,17%)

Самсонова Диана Рустамовна (3,95%)

Одномандатный избирательный округ №7.

Фомин Аркадий Васильевич (91,66%)

Зинин Александр Владимирович (4,38%)

Анашкин Андрей Васильевич (3,09%)

Новикова Наталья Геннадьевна (2,87%)

Паршиков Сергей Викторович (2,32%)

Одномандатный избирательный округ №8.

Рожков Владимир Александрович (87,45%)

Балашова Наталья Владимировна (3,59%)

Бесов Алексей Петрович (2,02%)

Голиков Владимир Николаевич (1,76%)

Фролов Вадим Валерьевич (1,60%)

Одномандатный избирательный округ №9.

Материкин Владимир Иванович (85,13%)

Тырин Владимир Иванович (5,49%)

Топильский Александр Алексеевич (4,95%)

Лексикова Татьяна Дмитриевна (1,91%)

Плужникова Мария Валентиновна (1,80%)

Одномандатный избирательный округ №10.

Подоль Станислав Рудольфович (90,83%)

Горнушкина Ирина Васильевна (15,24%)

Воробьева Жанна Николаевна (3,38%)

Бойкова Алефтина Анатольевна (2,98%)

Сиденко Владимир Васильевич (1,89%)

Одномандатный избирательный округ №11.

Сафронов Владислав Ильич (66,62%)

Силкина Алина Сергеевна (21,35%)

Чикунов Михаил Васильевич (12,48%)

Корольков Андрей Геннадьевич (7,06%)

Одномандатный избирательный округ №12.

Мурог Игорь Александрович (52,31%)

Лукьянов Сергей Иванович (23,64%)

Фибих Татьяна Владимировна (7,85%)

Юшкин Олег Викторович (6,23%)

Самарский Евгений Анатольевич (6,15%)

Одномандатный избирательный округ №13.

Соболева Ольга Юрьевна (42,78%)

Гусева Татьяна Васильевна (38,69%)

Анохин Дмитрий Николаевич (33,32%)

Полозова Наталия Николаевна (9,81%)

Исаев Виталий Владимирович (9,51%)

Одномандатный избирательный округ №14.

Жукаев Александр Александрович (65,25%)

Соколов Владимир Владимирович (22,13%)

Бардин Иван Михайлович (5,53%)

Мордвинова Елена Алексеевна (1,84%)

Одномандатный избирательный округ №15.

Агапкин Михаил Иванович (55,15%)

Олимпиева Мария Александровна (19,06%)

Зенушкина Евгения Игоревна (4,97%)

Мусий Александр Александрович (2,11%)

Одномандатный избирательный округ №16.

Ачалов Александр Евгеньевич (69,63%)

Ловягин Игорь Юрьевич (20,81%)

Гузанова Валерия Юрьевна (3,97%)

Антонов Владимир Александрович (3,60%)

Одномандатный избирательный округ №17.

Глазунов Андрей Александрович (56,23%)

Волкова Екатерина Николаевна (20,78%)

Орлихин Сергей Михайлович (7,89%)

Калугин Евгений Владимирович (6,28%)

Одномандатный избирательный округ №18.

Волчков Дмитрий Игоревич (45,80%)

Каргальцев Константин Борисович (25,23%)

Акимушкина Светлана Николаевна (18,03%)

Баенов Михаил Сергеевич (17,73%)

Одномандатный избирательный округ №19.

Шевырев Александр Павлович (73,06%)

Костенко Светлана Николаевна (8,20%)

Мельникова Наталья Ивановна (6,65%)

Пинигин Михаил Юрьевич (6,01%)

Храпов Олег Андреевич (2,48%)

Одномандатный избирательный округ №20.

Кучаев Юрий Юрьевич (65,55%)

Чепелева Ирина Евгеньевна (15,49%)

Перепелкина Анна Валериевна (10,43%)

Акимов Павел Николаевич (4,05%)

Плотников Артур Павлович (2,15%)

Единый избирательный округ (внутрирегиональные группы)

Внутрирегиональная группа №1.

Мухина Екатерина Борисовна (66,01%) Мокроусов Олег Юрьевич (25,17%) Фролова Елена Васильевна (16,22%) Копылихин Дмитрий Николаевич (7,69%) Божекова Татьяна Юрьевна (5,29%)

Внутрирегиональная группа №2.

Князев Антон Александрович (48,67%) Кузнецов Виктор Иванович (27,03%) Хомякова Татьяна Владимировна (23,16%) Попов Михаил Валентинович (13,63%) Мастыкин Юрий Александрович (10,64%)

Внутрирегиональная группа №3.

Дрейлих Виктор Валерьевич (82,07%)

Цунаев Александр Иванович (32,18%)

Халикова Диана Викторовна (3,94%)

Коняев Евгений Романович (2,81%)

Дейберт Ольга Петровна (2,76%)

Внутрирегиональная группа №4.

Кривцов Михаил Иванович (74,10%) Макариков Николай Никанорович (57,06%) Киреев Сергей Николаевич (9,11%) Агарков Роман Александрович (7,01%) Азоркина Валентина Вячеславовна (4,20%)

Внутрирегиональная группа №5.

Морозов Игорь Николаевич (76,60%) Калашников Александр Владимирович (35,59%) Аровин Сергей Вячеславович (26,07%) Трепьев Сергей Владимирович (10,01%) Феднев Иван Викторович (7,76%)

Внутрирегиональная группа №6.

Маликов Андрей Дмитриевич (57,65%) Тарасова Елена Николаевна (55,77%) Потапов Сергей Семенович (51,68%) Будорагина Ольга Владимировна (12,98%) Савонькин Константин Александрович (6,95%)

Внутрирегиональная группа №7.

Паладийчук Юрий Адамович (53,64%) Степушин Олег Владимирович (33,80%) Кузьмин Александр Михайлович (24,33%) Кузнецов Михаил Васильевич (16,05%) Паршиков Сергей Викторович (11,35%)

Внутрирегиональная группа №8.

Панфилова Татьяна Николаевна (88,53%) Абрамова Вера Валентиновна (4,22%) Балашова Наталья Владимировна (2,75%) Макеева Галина Александровна (1,76%) Кисляков Андрей Васильевич (1,70%)

Внутрирегиональная группа №9.

Митрохин Николай Николаевич (78,89%) Космынин Сергей Анатольевич (8,89%) Гаджиева Светлана Владимировна (6,05%) Сафонова Галина Николаевна (5,70%) Чижкова Светлана Вячеславовна (4,87%)

Внутрирегиональная группа №10.

Никитин Артем Александрович (76,88%) Комягина Елена Александровна (31,88%) Королева Наталья Васильевна (11,40%) Бирюков Виктор Анатольевич (6,59%) Воробьева Жанна Николаевна (5,79%)

Внутрирегиональная группа №11.

Свид Георгий Семенович (80,83%) Федякова Наталья Михайловна (37,92%) Чикунов Михаил Васильевич (21,82%) Зинкова Татьяна Владимировна (18,66%) Семин Дмитрий Александрович (3,07%)

Внутрирегиональная группа №12.

Лукьянов Сергей Иванович (28,18%) Трандушин Алексей Валерьевич (17,89%) Абрамова Татьяна Викторовна (14,98%) Семенова Оксана Сергеевна (6,07%) Козлов Андрей Юрьевич (4,53%)

Внутрирегиональная группа №13.

Соболева Ольга Юрьевна (47,31%) Анохин Дмитрий Николаевич (35,19%) Васильев Сергей Геннадьевич (13,50%) Каширин Андрей Игоревич (11,29%) Полозова Наталия Николаевна (8,87%)

Внутрирегиональная группа №14.

Синица Елена Вячеславовна (46,95%) Соколов Владимир Владимирович (27,09%) Бардин Иван Михайлович (5,18%) Егорова Елена Анатольевна (5,18%) Ковалев Всеволод Андреевич (4,96%)

Внутрирегиональная группа №15.

Кирдянов Сергей Геннадьевич (37,54%) Олимпиева Мария Александровна (31,35%) Макеев Николай Николаевич (19,47%) Юдин Иван Владимирович (10,23%) Шиков Юрий Витальевич (6,14%)

Внутрирегиональная группа №16.

Донцова Ольга Анатольевна (50,61%) Бодров Валерий Владленович (19,21%) Черных Виталий Михайлович (7,66%) Ефремочкин Виктор Олегович (4,07%) Гузанова Валерия Юрьевна (2,84%)

Внутрирегиональная группа №17.

Арцыбашева Ирина Игоревна (45,97%) Волкова Екатерина Николаевна (16,45%) Стрельцов Максим Юрьевич (7,97%) Шамсиев Хасан Досиевич (6,36%) Орлихин Сергей Михайлович (6,28%)

Внутрирегиональная группа №18.

Волчков Дмитрий Игоревич (44,68%) Каргальцев Константин Борисович (25,03%) Баенов Михаил Сергеевич (18,64%) Акимова Светлана Николаевна (16,82%)

Внутрирегиональная группа №19.

Ставер Тарас Владимирович (46,96%) Грачева Наталья Леонидовна (9,83%) Тишкин Роман Валентинович (9,41%) Архипова Ольга Владимировна (8,35%) Ефимов Иван Сергеевич (5,59%)

Внутрирегиональная группа №20.

Кучаев Юрий Юрьевич (52,21%) Баринова Татьяна Анатольевна (38,75%) Перепелкина Анна Валериевна (24,65%) Горбунов Николай Анатольевич (22,76%) Чепелева Ирина Евгеньевна (14,73%)