Стала известна программа Форума древних городов

С 30 июля по 1 августа 2020 года в Рязанской области пройдёт III Форум древних городов. Из-за эпидемиологической ситуации в этом году Форум будет проходить в режиме онлайн. В центре внимания в этом году окажутся города и села Рязанской области, основанные более 500 лет назад.

На Форуме будут обсуждать насущные проблемы древних поселений региона, развитие туризма, этнографии, экономики, добровольчества в древних городах и сёлах, познакомить с лучшими практиками сохранения культурного наследия, направлениями и результатами исследований историков и краеведов.

С программой Форума можно ознакомиться по ссылке. В Рязанской области состоится научная конференция, пленарное заседание участников, круглые столы, арт-проекты, работа этноплощадки, видеопутешествие по древним городам и селам Рязанской области. Обсуждение основных тем Форума состоится также во всех муниципальных образованиях региона. В онлайн-формате пройдет деловая игра для самозанятых «Время действий». Кроме того, будет организован «культурный марафон» с участием рязанских творческих коллективов.