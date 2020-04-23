Стационарные соцучреждения Рязанской области переведены в режим полной самоизоляции

С 23 апреля в Рязанской области стационарные учреждения социального обслуживания переведены в режим полной самоизоляции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Решение об этом принял оперативный штаб для недопущения распространения коронавируса.
Некоторых работников этих соцучреждений переведут на смены по 14 дней. Они будут круглосуточно находиться на рабочем месте. Для сотрудников организуют спальные места, питание. Также им обещают психологическую поддержку и постоянный контроль здоровья.
Совещание, на котором обсудили подробности такой работы, провёл министр труда и соцзащиты Рязанской области Валерий Емец.
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