Сроки выплаты пенсий клиентам Почты России в Рязанской области не изменились

Почта России Рязанской области сообщает, пенсионерам региона, получающим пенсии и социальные выплаты через отделения Почты России, доставка денежных средств будет по-прежнему осуществляться в период с 3-го по 23-е число каждого месяца. Cроки выплаты пенсии фиксированы и переноситься не будут.

Отметим также, что требование к переводу пенсии на банковские карты «Мир» не относится к пенсионерам, получающим выплаты через отделения почтовой связи Рязанской области.

Почтальоны доставляют пенсию согласно утвержденному графику в любую погоду, при этом доставку пенсии на дом пенсионер не оплачивает. Это удобно для пожилых людей, находящихся дома на лечении, а также для людей с инвалидностью. Отметим, что Почта России – единственная организация, выполняющая функцию доставки пенсий на дом.

Для пенсионера получение пенсии на дому удобно: выплаты производятся в определенный срок, выдача денег производится в комфортных условиях без посторонних лиц, что важно сточки зрения безопасности. Все начисления зафиксированы в выплатных документах,которые остаются у пенсионера на руках.

Также вместе с выдачей пенсии почтальон может оказать и другие востребованные услуги: прием коммунальных платежей через мобильный почтово-кассовый терминал (МПКТ) с выдачей квитанции, оформление подписки, продажа периодических изданий и других товаров.

Для того чтобы получать пенсию через Почту России, пенсионеру достаточно написать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или в соответствующее Управление социальной защиты населения. Также заявление можно оформить через почтовое отделение или личный кабинет портала госуслуг. Этот документ может написать как сам получатель, таки его законный представитель. Если клиент желает получать выплаты в отделении почтовой связи, то он может написать соответствующее заявление на имя начальника отделения.