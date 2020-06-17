Средняя заработная плата выпускников РГРТУ составляет 80 000 рублей

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Рязанский радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина вошел в топ-20 рейтинга технических вузов России по уровню зарплат выпускников, формируемый порталом Superjob.

Портал с 2019 года оценивает данные о заработной плате молодых специалистов, занятых в IT-отрасли, окончивших университет в 2014 – 2019 годах. Радиотехнический университет оказался в ТОП-20 рейтинга второй год подряд.

По данным аналитиков портала средняя заработная плата выпускников РГРТУ, занятых в сфере IT увеличилась в сравнении с аналогичным показателем прошлогоднего рейтинга и составляет 80 000 рублей.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.