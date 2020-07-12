«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов в Рязанскую облдуму

В субботу, 11 июля, на партийной конференции «Справедливая Россия» определилась с кандидатами на выборах в Рязанскую областную Думу. Об этом сообщает сайт партии.

Первым номером списка стал председатель регионального отделения СР Сергей Пупков. В тройку также вошли Татьяна Чинкова и Сергей Караев.

Кроме того, было сформировано 20 внтутрипартийных группы. Их состав, а также информацию о кандидатах по одномандатным округам можно найти здесь.

Напомним, выборы в Рязанскую областную Думу пройдут 13 сентября, в единый день голосования.