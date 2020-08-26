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Новости РязаниОбщество

Сотрудники скорой помощи в Рязани помогли пациентке, получившей серьёзные травмы

7info

Пресс-служба Минздрава Рязанской области рассказала о работе сотрудников скорой помощи, благодаря которой осталась жива пожилая женщина. 

Роза Фёдоровна живёт одна. В последнее время часто стало подниматься давление, кружиться голова, иногда на короткое время теряла сознание. Так случилось и накануне. 

Сейчас пожилая женщина не может вспомнить, как очутилась на полу. Когда очнулась, удивилась, откуда столько крови. Оказалось, что при падении она разбила лицо, раны были глубокими. У Розы Фёдоровны хватило сил, чтобы вызвать скорую помощь. На адрес приехали фельдшер Андрей Евстигнеев и стажёр Илья Наркевич.

– Сотрудники скорой помощи очень качественно и быстро сделали свою работу: осмотрели меня, обработали раны. Я просила отвезти меня в травмпункт, но они приняли решение доставить меня в ОКБ. Потом я поняла, что это было правильно: требовалось детальное обследование и консультации специалистов челюстно-лицевой хирургии. 

Скорая помощь сработала на высоте, безукоризненно. Я была приятно поражена, насколько чутко и внимательно ко мне отнеслись. Теперь я знаю точно, что в Рязанской скорой случайных людей нет. Спасибо за всё. 

И ещё одно, хочу обратиться к пациентам: не спорьте с профессионалами. На собственном опыте убедилась, что медики лучше нас знают, кого и как лечить, кому и какая помощь требуется. Доверяйте специалистам, это сохранит ваше здоровье, – сказала Роза Фёдоровна.

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