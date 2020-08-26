Сотрудники скорой помощи в Рязани помогли пациентке, получившей серьёзные травмы

– Сотрудники скорой помощи очень качественно и быстро сделали свою работу: осмотрели меня, обработали раны. Я просила отвезти меня в травмпункт, но они приняли решение доставить меня в ОКБ. Потом я поняла, что это было правильно: требовалось детальное обследование и консультации специалистов челюстно-лицевой хирургии.

Скорая помощь сработала на высоте, безукоризненно. Я была приятно поражена, насколько чутко и внимательно ко мне отнеслись. Теперь я знаю точно, что в Рязанской скорой случайных людей нет. Спасибо за всё.

И ещё одно, хочу обратиться к пациентам: не спорьте с профессионалами. На собственном опыте убедилась, что медики лучше нас знают, кого и как лечить, кому и какая помощь требуется. Доверяйте специалистам, это сохранит ваше здоровье, – сказала Роза Фёдоровна.