Сотрудники скорой помощи в Рязани помогли пациентке, получившей серьёзные травмы

Скопинским межрайонный следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя дежурного...
Пресс-служба Минздрава Рязанской области рассказала о работе сотрудников скорой помощи, благодаря которой осталась жива пожилая женщина.
Роза Фёдоровна живёт одна. В последнее время часто стало подниматься давление, кружиться голова, иногда на короткое время теряла сознание. Так случилось и накануне.
Сейчас пожилая женщина не может вспомнить, как очутилась на полу. Когда очнулась, удивилась, откуда столько крови. Оказалось, что при падении она разбила лицо, раны были глубокими. У Розы Фёдоровны хватило сил, чтобы вызвать скорую помощь. На адрес приехали фельдшер Андрей Евстигнеев и стажёр Илья Наркевич.
Скопинским межрайонный следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя дежурного...