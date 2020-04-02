Сотрудники МЧС в Рязани показали, как борются с распространением коронавируса

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В Рязани сотрудники МЧС проводят дезинфекцию служебных помещений и спецтехники, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

– Несмотря на складывающуюся эпидемиологическую обстановку в стране МЧС России, продолжает функционирование по обеспечению безопасности населения, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в служебных помещениях регулярно проводятся влажные уборки, а спецтехнику дезинфицируют. Кроме того, сотрудники МЧС выполняют все предписания Минздрава. Перед выходом на службу у каждого меряют температуру.