Сотрудники ГИБДД выявили автомобиль с незаконными конструктивными изменениями

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции выявили автомобиль, в конструкцию которого незаконно внесены изменения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
На автомобиле ВАЗ-2109 установлена пневматическая подвеска, также изменена выхлопная система.
Машину направили на экспертизу, после чего её отвезут на штрафстоянку, а регистрацию сотрудники ГИБДД прекратят.
Также в ходе рейда было выявлено много автомобилей с незаконной тонировкой.
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