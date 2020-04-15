Сотрудники ГИБДД выявили автомобиль с незаконными конструктивными изменениями

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В Рязани сотрудники Госавтоинспекции выявили автомобиль, в конструкцию которого незаконно внесены изменения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

На автомобиле ВАЗ-2109 установлена пневматическая подвеска, также изменена выхлопная система. 

Машину направили на экспертизу, после чего её отвезут на штрафстоянку, а регистрацию сотрудники ГИБДД прекратят. 

Также в ходе рейда было выявлено много автомобилей с незаконной тонировкой.

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