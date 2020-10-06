Сотрудники ГИБДД проводят рейд «Пешеходный переход»

Во вторник, 6 октября, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактический рейд «Пешеходный переход». Он направлен на пресечение нарушений ПДД, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД заметили, что правилами пренебрегают не только водители, но и пешеходы.

— Пешеходный переход — место повышенной опасности. Все из-за того, что на одном уровне пересекаются как автомобили, так и пешеходы. И именно в этом месте они совершают серьезные ошибки, — рассказали в ведомстве.

Вместе с тем сотрудники госавтоинспекции дали несколько правил водителям, чтобы избежать наезда на пешехода. Так, автомобилистам стоит быть внимательным при подъезде к переходам и людям, которые идут вдоль дороги. Необходимо соблюдать скоростной режим и включать ближний свет фар даже в светлое время суток, следить за чистотой автомобиля и за наличием жидкости в бачке омывателя стекол.