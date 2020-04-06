Сотрудник рязанской колонии заразился коронавирусом

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Сотрудники исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, болезнь проходит в лёгкой форме, госпитализация сотруднику не потребовалась. Вместе с членами семьи мужчина находится на самоизоляции.

Среди заключённых и других сотрудников заболевших не выявлено. У всех контактировавших с заражённым взяты анализы. Также анализы на COVID-19 сдали заключённые с признаками ОРВИ. Все результаты у них отрицательные.

В колонии пока прекращены свидания, не принимаются посылки. Также не принимают и не отправляют в другие колонии заключённых.