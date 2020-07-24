Состоялось расширенное заседание коллегии УМВД России по Рязанской области

В пятницу, 24 июля, состоялось расширенное заседание коллегии Управления МВД России по Рязанской области, где были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 1 полугодие 2020 года.

В заседании участвовали вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства региона Игорь Греков , врио начальника УМВД России по Рязанской области Иван Бахилов, руководители территориальных органов федеральных органов власти, силовых ведомств, подразделений полиции.

Игорь Греков отметил, что полицейские на высоком профессиональном уровне продолжают свою работу и добились хороших результатов, по ряду важных направлений оперативно-служебной деятельности наблюдается положительная динамика.

«Уровень преступности в Рязанской области – стабильно один из самых низких в ЦФО. Безусловно, это положительно отражается на социально-экономической обстановке в регионе, влияет на социальное самочувствие людей», – сказал Игорь Греков.

По словам Вице-губернатора, региональное УМВД занимает максимально активную позицию в укреплении межведомственного взаимодействия.

«Сотрудничество с Правительством области, другими органами власти даёт заметные результаты, в том числе в противодействии экстремизму и террористическим угрозам. Это очень важная работа и ее необходимо активно продолжать», – отметил Игорь Греков. Он положительно оценил результаты реализации комплекса мер по сохранению правопорядка в регионе, обеспечению безопасности на дорогах, а также работу по пресечению незаконного оборота наркотиков, борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, профилактическую деятельность в подростковой среде. Вице-губернатор пожелал полицейским дальнейших профессиональных успехов и выразил уверенность, что поставленные перед УМВД региона задачи будут качественно выполнены, в том числе и в ходе проведения выборов в Рязанскую областную Думу.

Сотрудникам областного УМВД, добившимся наиболее высоких результатов в службе, Вице-губернатор вручил награды. Игорь Греков выразил особую благодарность полицейским за их весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и ответственную работу в данном направлении.

По информации регионального УМВД, в Рязанской области в результате повышения эффективности профилактической работы на 7,2% снизилось количество тяжких и особо тяжких посягательств, совершенных на улицах, в общественных местах, жилом секторе. Регион занимает 2 место в ЦФО по уровню раскрываемости преступлений. Общее число ДТП на автотрассах уменьшилось на 14%, снизилось количество участников происшествий на дорогах, получивших травмы, – на 16,5%.