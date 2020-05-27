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Составлен список популярных санаториев России. На каком месте Рязанская область

7info 2
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Туристический портал ТурСтат составил рейтинг лечебно-оздоровительных учреждений России. Список наиболее популярных санаториев составлен на основе данных сервиса бронирования санаториев Санатории-России.рф.

Чаще всего для летнего отдыха выбирают санатории Сочи и Анапы, Кисловодска, Пятигорска, Крыма, Башкирии и Горного Алтая.

В топ-35 также вошли лечебно-оздоровительные учреждения Татарстана, Самарской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Калининградской, Ивановской, Тульской, Тверской областей.

В список вошли и санатории Рязанской области.

Туроператоры отмечают, что туристы готовы за проживание, питание и лечение в этих учреждениях заплатить от 2000 до 3000 рублей в сутки.

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