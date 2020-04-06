Сообщение рязанского СМИ назвали фейком

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Оперативная группа правительства Рязанской области назвала фейком информацию, появившуюся на сайте «КП Рязань».

Журналисты, со ссылкой на собственные источники, сообщили о том, что в БСМП перевели несколько пациентов из Москвы, где складывается неблагоприятная ситуация по коронавирусу. Также в заметке отмечалось, что «новая рязанская БСМП освобождается под больных COVID-19». 

В Минздраве Рязанской области сообщили, что пациентов из столицы в БСМП нет. Туда отправлены на долечивание шесть человек с заболеваниями органов дыхания из ОКБ им. Н.А. Семашко. У всех взяты анализы на коронавирус. Результат – отрицательный. 

В случае необходимости на базе БСМП будет открыт специальный госпиталь.

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