Соцвыплаты безработным в Рязанской области составят порядка 50 миллионов

Правительство Рязанской области сообщает о выплатах безработным, которые составят 49 млн 722 тысячи рублей.

Деньги будут выделены из резервного фонда федерального правительства. Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам Госудумы Андрей Макаров.

Глава региона Николай Любимов отметил важность такой помощи от федерального центра.

— Благодаря оперативным решениям и тесному взаимодействию область в полном объеме выполнит обязательства по данным социальным выплатам, а значит люди, которые остро нуждаются в помощи государства, будут ей обеспечены, — заявил Губернатор.