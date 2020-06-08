Соцсети: электричку Узуново – Рязань закидывает камнями неадекватный мужчина

Пользовательница соцсети ВКонтакте пожаловалась на неадекватного мужчину, который закидывает камнями электричку Узуново – Рязань-1.
По словам девушки, мужчина каждый день сидит в яме на станции Макеево Зарайского района и кидает камни в проходящие электропоезда. При этом целится он в головы пассажирам.
– Им разбиты уже десятки стёкол, люди боятся его! – написала рязанка.
Она также сообщила, что на этого человека регулярно жалуются в полицию, но сделать с ним ничего не могут.
– Попытаюсь привлечь внимание через социальные сети, – написала девушка.
Фото: Катя Катина
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