Соцсети: электричку Узуново – Рязань закидывает камнями неадекватный мужчина

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Пользовательница соцсети ВКонтакте пожаловалась на неадекватного мужчину, который закидывает камнями электричку Узуново – Рязань-1.

По словам девушки, мужчина каждый день сидит в яме на станции Макеево Зарайского района и кидает камни в проходящие электропоезда. При этом целится он в головы пассажирам.

– Им разбиты уже десятки стёкол, люди боятся его! – написала рязанка.

Она также сообщила, что на этого человека регулярно жалуются в полицию, но сделать с ним ничего не могут.

– Попытаюсь привлечь внимание через социальные сети, – написала девушка.

Фото: Катя Катина