Следственный комитет возбудил дело после гибели ребёнка в рязанском аквапарке

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели школьника из Тульской области в аквапарке «Окской жемчужины» под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Напомним, 12-летний ученик 6-го класса школы №61 города Узловая погиб в пятницу, 25 сентября. Ранее сообщалось, что школьники приехали в Рязань, чтобы отметить окончание всероссийских проверочных работ.

По данным Следственного комитета, всего в аквапарк приехали 45 школьников в сопровождении трёх взрослых. Они прибыли из Тульской области на транспорте турагентства, организовавшего поездку.

В какой-то момент подросток остался в бассейне с искусственной волной без присмотра. Он стал тонуть. Подоспевшие на помощь взрослые вытащили мальчика из воды, провели реанимационные мероприятия, но спасти не сумели.

Уголовное дело возбуждено в отношении трёх лиц из числа руководства школы, туристического агентства и аквапарка. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть малолетнего).

Расследование уголовного дела продолжается.