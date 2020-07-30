Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка под Рязанью

Следователи выясняют обстоятельства гибели 8-летнего ребёнка в Михайловском районе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в паблике ПЛОХИЕ НОВОСТИ появилась информация, что ЧП произошло во вторник, 28 июля. Ребёнок, после просмотра телесериала, решил повторить увиденное в нём. Герой фильма инсценирует попытку самоубийства, после чего его все начинают любить. Мальчик попытался повторить трюк и случайно погиб.
В соцсети сообщается, что ребёнок рос в благополучной семье. Никаких депрессивных настроений у него не было.
В следственном управлении СК РФ по Рязанской области РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией о том, что всё произошло после просмотра телесериала.
– Пока версия, что – сам, по собственной неосторожности, – сообщил собеседник агентства.
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