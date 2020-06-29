Сквер у памятника Чумаковой в Рязани благоустроят за 700 тысяч рублей

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В Рязани выделены деньги на благоустройство сквера у памятника Чумаковой. Электронный аукцион по выбору подрядчика для проведения работ размещён на портале Госзакупок.

Сквер находится по адресу: Рязань, Первомайский проспект, 74 корпус 1. Перед центральной городской библиотекой имени Есенина.

Начальная (максимальная) цена контракта – 736 тысяч 179 рублей. По итогам аукциона она может быть снижена. Работы должны быть выполнены до 30 августа.

В сквере планируется сделать дорожки, а также установить шкаф для буккроссинга. При помощи этого шкафа желающие смогут обмениваться книгами. Это один из проектов библиотеки имени Есенина, о которых говорила её директор Лариса Крохалёва.