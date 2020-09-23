Скопинские школьники стали призерами конкурса детского рисунка

Школьники Скопинского района стали призерами областного конкурса детского рисунка «Подвигу жить в веках!», сообщает пресс-служба скопинской администрации.

Мероприятие проводилось в рамках госпрограммы «Развитие образования и молодежной политики в 2020 году». Один из конкурсов «Совершенствование системы патриотического воспитания» был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и успехам РФ в исследовании космоса.

Школьники из Скопинского района добились результатов в нескольких программах. Так, Алевтина Савина из Секиринской школы завоевала второе место в номинации, посвященной юбилейным датам освоения космического пространства.

Кроме того, Матвей Королев и Вера Русина из Вослебовской школы получили специальные дипломы «За творческий подход к созданию работы» в номинации, посвященной 75-летию Победы.