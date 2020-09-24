Скопинские школьницы заняли третьи места на областном конкурсе сельского хозяйства

На областном конкурсе сельского хозяйства «Юннат-2020» школьницы из Скопинского района заняли призовые места. Об этом сообщает пресс-служба Скопинской администрации.

Главной целью соревнований было развитие интереса обучающихся к аграрной науке. Для этого школьники участвовали в практической, исследовательской и проектной деятельности. По мнению организаторов, такие методы направлены на личностное становление и профессиональное самоопределение подрастающего поколения.

Финал конкурса проходил в режиме видеоконференцсвязи. Всего до него дошли 30 участников из 11-ти муниципальных образований.

А школьницам из Скопинского района даже удалось взять призовые места. Так, ученица Побединской школы Ирина Косоурова заняла третье место в номинации «Малая Тимирязевка». А Анна Пономарева из Павелецкой школы завоевала бронзу в категории «Мой выбор профессии».