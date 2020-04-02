Скопинская ветстанция перешла на особый режим работы

В связи с распространением коронавирусной инфекции Скопинская районная ветеринарная станция с 30 марта перешла на особый режим работы. На станции организовано дежурство, специалисты работают с 9 до 14 часов. На период карантина приостановлена вакцинация домашних животных, кроме бешенства. Подворные обходы отменены.

– В случае заболевания питомца можно обратиться к нам, где необходимую помощь окажет дежурный врач. В аптеке можно приобрести ветпрепараты. В случае острой необходимости наши специалисты готовы выехать на место для оказания помощи вашим питомцам. В экстренных случаях звоните по телефону круглосуточной горячей линии: +7(49156) 2-20-88, – отметила начальник ГБУ РО «Скопинская ветеринарная станция» Валерия Молева.





