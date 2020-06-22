Скопинцы зажгли свечи в День памяти и скорби

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22 июня в 4 часа утра, в День памяти и скорби, в Скопинском районе прошли мероприятия, посвященные очередной годовщине начала Великой Отечественной войны.

Тогда, в далеком 1941 году, война вошла в каждый дом, коснувшись каждого человека.

Именно поэтому, сегодня у всех мемориалов павшим воинам скопинцы зажгли свечи, чтобы почтить память своих родных, близких, земляков и всех тех, кто не вернулся с полей сражений.