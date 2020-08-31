Скончался Почётный гражданин Рязанской области Иван Еганов

В ночь на понедельник, 31 августа, на 81-м году жизни скончался Почётный гражданин Рязанской области Иван Михайлович Еганов. Об этом сообщает ТКР.

При жизни Иван Еганов был главой муниципального образования город Скопин, депутатом Рязанской областной Думы.

Похоронят Ивана Еганова в среду, 2 сентбря. В 09.30 начнётся панихида в храме Георгия Победоносца в поселке Стекольный. Через час проститься с покойным можно будет в администрации Скопина, а затем в Никольском храме.

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РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.