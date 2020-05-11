Скончался генерал-майор в отставке Мосяков Юрий Васильевич

10 мая 2020 года на 89-м году ушел из жизни ветеран органов безопасности, генерал-майор в отставке Мосяков Юрий Васильевич.
Мосяков Ю.В. родился 11.04.1932 года в Тюмени, в семье рабочих. В органах безопасности с 1955 года, проходил службу на оперативных и руководящих должностях.
В период с 1978 по 1988 год Мосяков Ю.В. возглавлял УКГБ СССР по Рязанской области. Под его руководством Управление достигло значимых результатов в оперативно-служебной деятельности. Также по инициативе Юрия Васильевича в г. Рязани увековечена память Героя Советского Союза В.А. Молодцова, организована шефская помощь Солотчинской школе-интернату.
В 1988 году генерал-майор Мосяков Ю.В. переведен для дальнейшего прохождения службы в г. Москву, но никогда не терял связи с рязанским Управлением. Активно участвовал в ветеранском движении.
Генерал-майор Мосяков Ю.В. будет похоронен в г. Москве на Троекуровском кладбище.
Руководство, сотрудники и ветераны УФСБ России по Рязанской области склоняют головы перед светлой памятью Мосякова Юрия Васильевича, выражают искренние соболезнования родным и близким.
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