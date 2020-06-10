Скончался доцент кафедры РязГМУ Сергей Бирюков

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Ушёл из жизни доцент кафедры урологии с курсом хирургических болезней Рязанского медуниверситета Сергей Викторович Бирюков. Некролог опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Коллектив вуза отметил, что Сергей Викторович был добросовестным и грамотным специалистом, врачом высшей квалификационной категории. Он пользовался авторитетом у коллег и студентов, а также у больных.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.