Скончался артист рязанского театра кукол Андрей Абрамов

7info 2

Жительница Рязани пожаловалась на отсутствие в аптеках жизненно важных препаратов

Коронавирус Рязань
 В редакцию РИА « 7 новостей» обратилась рязанка. У неё хроническое аутоиммунное заболевание  СКВ (Системная красная волчанка). Люди с таким заболеванием находятся на жизненно...
Узнать больше

Администрация Скопинского района собрала деньги для медиков

Коронавирус Рязань
На денежные средства, собранные работниками администрации Скопинского района, для медиков были приобретены бахилы, перчатки, очки и респираторы, а «Скопинфарм» – предприятие, занимающееся...
Узнать больше

В Рязани перекроют движение на участке улицы Татарской

Новости Рязани
В среду, 15 апреля, с 9 до 17 часов в Рязани будет перекрыто движение на участке улицы Татарской между 1-м и 2-м...
Узнать больше
-

В четверг, 16 апреля, скончался актёр Рязанского театра кукол, заслуженный артист России Андрей Абрамов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Навсегда в памяти рязанцев останутся его работы: Чубуков в спектакле «Снился мне сад», Селифан в спектакле «Брат Чичиков», Иван Бездомный в «Мастере и Маргарите», Серый волк в «Трех поросятах», Швейк в спектакле «Иосиф Франц против Франца Иосифа», Лётчик в спектакле «Маленький принц» и многие-многие другие.

Андрею Абрамову было 58 лет.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования коллегам, родным и близким замечательного артиста.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Новости Рязани
Новым директором хоккейного клуба «Рязань» назначен Роман Дмитриевич Годес. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Контракт с предыдущим...
Узнать больше

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

В Старожиловском районе ночью сбили пешехода

Новости Рязани
В четверг, 16 апреля, в Старожиловском районе сбили пешехода. Инцидент произошёл в 22.00 на 25-м километре автодороги «Акулово-Старожилово-Пронск». Как...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 16 апреля

Новости Рязани
Представляем обзор новостей за 16 апреля. https://youtu.be/r_nsR7EiUo4 Коронавирусом в Рязанской области заразился младенец.
Узнать больше

Парад Победы перенесён

Новости мира
В 2020 году Парад Победы пройдёт не 9 мая. Об этом заявил президент России. По словам Владимира Путина, подготовку к Параду необходимо...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Марафон #МЫожидаемКВН: Дмитрий Беляев рассказал о КВНе, рыбатлоне и педагогическом прошлом

Акценты
В пятницу, 10 апреля, участником марафона Рязанской лиги Международного союза КВН #МЫожидаемКВН стал Дмитрий Беляев. Дмитрий – выпускник литфака (филфака) РГУ имени...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Родилась певица Валерия