Скончался артист рязанского театра кукол Андрей Абрамов

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В четверг, 16 апреля, скончался актёр Рязанского театра кукол, заслуженный артист России Андрей Абрамов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Навсегда в памяти рязанцев останутся его работы: Чубуков в спектакле «Снился мне сад», Селифан в спектакле «Брат Чичиков», Иван Бездомный в «Мастере и Маргарите», Серый волк в «Трех поросятах», Швейк в спектакле «Иосиф Франц против Франца Иосифа», Лётчик в спектакле «Маленький принц» и многие-многие другие.

Андрею Абрамову было 58 лет.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования коллегам, родным и близким замечательного артиста.