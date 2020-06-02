Скончалась сотрудница музея Рязанского Кремля

В воскресенье, 31 мая, не стало Долотиной Ирины Юрьевны – старшего научного сотрудника историко-архитектурного музея-заповедника. Об этом сообщает ся в группе музея.
Ирине Юрьевне было всего 43. С 2003 года она работала в экскурсионно-методическом отделе музея. Все, кто знал, Ирину Юрьевну, будут помнить её умного, доброго, талантливого человека, преданного музейному делу.
Коллектив РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким Ирины Долотиной.
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