В Рязани скончалась проректор РИРО по учебно-методической работе Ольга Викторовна Колесник

Рязанский институт развития образования понёс невосполнимую утрату. На 52 году жизни скончалась проректор РИРО по учебно-методической работе, почётный работник общего образования РФ Ольга Викторовна Колесник.

Об этой трагической странице из истории РИРО сообщил на своей странице в Фейсбуке ректор Андрей Кашаев.

Педагоги региона, коллектив РИРО, общественность скорбят по поводу безвременно ушедшей.

— Ольга Викторовна всю жизнь отдала сфере образования. Занималась реализацией очень важных региональных и федеральных проектов, под её руководством на новый уровень поднялось качество курсовой подготовки в РИРО, а мне она была помощником и другом, — написал Андрей Кашаев.

Коллектив РИА «7 новостей» также выражает соболезнования коллегам, родным и близким покойной.